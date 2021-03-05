Лія Достлєва та Андрій Достлєв: «Відповідальність — не до кінця проговорена тема в українському мистецтві»
Галерея Detenpyla: випадкові невипадковості 
Влад Хаустов и 12-летний татуировщик Мишаня: об интуитивной педагогике и контрактах на салфетках
Как в Одессе происходил первый музей современного искусства «ТИРС»
Катя Лесів: «Для мене ухвалювати рішення з відчуття любові, а не страху — це певне формулювання свободи»
Завантажити ще