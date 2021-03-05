Рідний крайСамоорганізації
Рідний крайСамоорганізації
Колектив художниць Variable name про практику, мультисенсорність та інклюзію в інституціях
СтаттіВиставки
Пошук істини: Ксенія Малих про практику Добрині Іванова
СпецпроєктиМаріупольські маргіналії
Маша Пронина: об осмысленной феминистской арт-практике, ментальном здоровье и экзорцизме бисексуальности
СтаттіІсторії
Забуте мистецтво: діафільми за творами Лесі Українки
Інтерв’юМузика
Standard Deviation: «Ми робимо акцент на практиці мультидисциплінарних митців, які працюють на перетині жанрів»
Запалення
Крок у прірву: Мій шлях до Бабиного Яру
СтаттіВиставки
«Форма, що дихає»: Олександр Сухоліт
Колонки
7 тез: про виставку Нікіти Кадана «Скалічений міф» в The Naked Room
СтаттіІсторії
Уявний діалог: про виставку «Чому у Львові будуть художниці»
Колонки
Старая искренность и новая актуальность
Маріупольські маргіналії
Сашко Протяг: про критику неоліберальних практик, заклик остерігатися периферії та думки котів щодо кронування дерев
Інтерв’юХудожники
Олексій Шмурак та Олег Шпудейко про досвід подкастингу, складнощі життя та професії сучасних українських музикантів
Інтерв’юКуратори
Георг Шольхаммер про «Київську школу» та українське мистецтво сьогодні
Маріупольські маргіналії
Диана Берг: о первой цифровой феминистской резиденции, радужном флаге на марше «Азова» и косметике из донецкого угля
СтаттіКнижки і журнали
Фрагмент із книжки Homo Mutabilis Насті Травкіної
СтаттіІсторії
Від любові до ненависті: 5 історій пар художників
СтаттіІсторії
Подивіться на любов: ніжність, інтимність, буденність у добірці фотографій
СтаттіВиставки
MINDSCAPES. Дополненная реальность и воображение во время пандемии
Статті
Почему онлайн-выставка — это не онлайн-каталог?
СтаттіВиставки
M17 Sculpture Prize: 4 художники про свої роботи для проєкту